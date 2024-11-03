3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı

Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti.

3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı

'da öğleden sonra etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı - 1

-Bahçesaray karayolu üzerinde olan ve 'nin 3 bin rakım ile en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi ve çevresindeki dağlar yağan karla birlikte beyaza büründü. 

3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı - 2

Kar yağışı ve sis -Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatıyor.

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