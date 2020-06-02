3 bin yıllık höyüğü delik deşik ettiler

Elazığ’da geçmişi 3 bin yıla dayanan Hıdırbaba Höyüğü kaçak definecilerin gazabına uğradı.



Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak, 2014 yılında 1’nci derece Arkeolojik sit alanı ilan edilen höyük büyük zarar gördü.

Definecilerin izinsiz kazı yaptığı tarihi höyükte, biri 4 metrelik diğeri ise 2 metrelik çukur açıldı.

Durumun fark edilip jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgede sürekli tedbirler alındığı ve şu ana kadar 7 kişinin yakalandığı bildirildi.



Farklı tarihlerde yakalanan 7 şüpheli hakkında gerekli adli işlemin yapıldığı aktarıldı.



Urartular döneminden kaldığı değerlendirilen höyüğün turizme kazandırılması için köy sakinleri, arkeolojik kazı yapılmasını istediği bildirildi.