3 bin yıllık sit alanında define aradılar: 3 kişi gözaltına alındı

Tunceli’de 3 kişi, 3 bin yıllık sit alanı bölgesinde izinsiz kazı yaptıkları sırada yakalandı.

3 bin yıllık sit alanında define aradılar: 3 kişi gözaltına alındı

Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca merkez ilçe Çemçeli köyü Örtülü mezrasında bulunan ve 3 bin yıllık antik yerleşim alanı olan Rabat 1’inci derece sit alanında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 şahıs 5 Şubat'ta suçüstü yakalandı.

Şüpheliler ile birlikte suçta kullandıkları 1 adet alan tarama cihazı, 2 adet el dedektörü, 1 adet metal arama dedektörü, 1 adet çekiç, 1 adet el feneri, 1 çift iş eldiveni ile birlikte ele geçirildi. Konu ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı kaydedildi.

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