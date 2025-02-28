3 boyutlu yazıcıyla suikast silahı üretti! Ankara'da satmaya çalışırken yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 boyutlu yazıcı ile ürettiği X-ray cihazları tarafından tespit edilemeyen tabancaları satma arayışında olan şüpheliyi tespit etti.



Teknik ve fiziki çalışmalarla adresi belirlenen şüpheli B.U., Yenimahalle ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

