3 çocuğa istismarda bulunan sanığa verilen iyi hal indirimine itiraz reddedildi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde Regayip V. hakkında yanında çalışan H.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Regayip V., 20 Şubat 2021'de tutuklandı. Şahıs hakkında yine yanında çalışan 2 çocuğa daha cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü anlaşıldı. Soruşturma dosyaları birleştirilirken, şahıs hakkında 3 çocuğa 'nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan sanık Regayip V. hakkında 19 Ekim 2022 tarihinde 3 çocuğa 'nitelikli cinsel istismar' suçundan iyi hal indirimi ile toplam 75 yıl hapis cezası verildi.



İSTİNAF MAHKEMESİ REDDETTİ



Mağdur çocukların müvekkilleri, yerel mahkemenin 'iyi hal' indirimi' kararının iptali için istinaf mahkemesine başvuruda bulundu. İstinaf mahkemesi, cezasında iyi hal indirimi verilen sanık hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ile hükmün incelemeye alındığını ve istinaf taleplerinin yerinde görülmediğini belirterek, başvurunun reddine oy birliği ile karar verildiğini bildirdi.