3 çocuğun çaldığı otomobil, tekrar Ordu'ya getirildi: Zararı ailelerden talep etmeyeceğiz

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 28 Kasım'da Bekir Eren ve Cem Uygun’un ortaklığında olan oto galeriye S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K. (15) adlı çocuklar, arka kapının camını kırarak girdi.

Masaların çekmecelerini karıştıran 3 çocuk, 2 aracın anahtarını alarak dışarı çıktı.

İlk olarak iş yeri önündeki aracı çalan çocuklar, 8 kilometre gezdikten sonra tekrar galeriye gelip aracı yol kenarına bıraktı. Ardından iş yeri önündeki başka otomobili çalıştıran çocuklar, bölgeden uzaklaştı.

İSTANBUL'DA YAKALANDILAR



Galeri ortaklarından Cem Uygun, öğle saatlerinde geldiği iş yerinin arka kapısındaki camın kırık olduğunu fark etti. Camı yaptırmak için telefonla konuştuğu sırada Uygun, araç çalındığını anlayıp, polise haber verdi.

Polisin yaptığı incelemede çocukların, otomobille İstanbul’a gittiği tespit edildi. Ekipler, çaldıkları araçla kaçan 3 çocuğu İstanbul'da yakaladı. Otomobil de park halinde bulundu.



TUTUKLANDILAR



S.Ö., A.Y. ve E.K., özel ekip tarafından Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Kara yoluyla kente getirilen 3 çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"ESENYURT'A GİTMEK İSTİYORDUK"

Akli dengelerinin yerinde olup olmadığına yönelik rapor istenen çocuklardan birinin ifadesinde, “İstanbul’un Esenyurt ilçesini sosyal medyadan sürekli görüyorduk. Buraya gitmek istiyorduk. Gitmek için araba çalmaya karar verdik. Buraya gelip gezdik. Arabanın yakıtı bitince bıraktık. Bıraktığımız yeri unuttuk ve arabayı bulamadık” dediği öğrenildi.



​Çocuklar, çıkarıldığı mahkemece ‘hırsızlık’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



"20 BİN LİRALIK HASAR VAR"



Bazı bölgelerinde hasar meydana gelen otomobil, galeri ortaklarından Bekir Ergen tarafından dün emniyet otoparkından teslim alınarak, Ordu’daki çalındığı noktaya getirildi.



Araçlarında 20 bin TL’ye yakın hasar meydana geldiğini belirten Ergen, “Biz pazar günü gittik, aracımızı Bağcılar Emniyet Müdürlüğü’nde işlemlerini yaparak otoparktan teslim aldık. Yaklaşık zararımız 20 bin TL civarında. Bunların içinde HGS geçişleri var, yedikleri trafik cezaları var. Bunun yanı sıra arabanın sağını solunu sürtmüşler” diye konuştu.



"ZARARI AİLELERDEN TALEP ETMEYECEĞİZ"



Zararlarını ailelerden talep etmeyeceklerini kaydeden Ergen, “Bu maddi zararımızı ailelerden talep etmeyeceğim çünkü sonuçta araba bulundu. Sağ salim biz arabamıza kavuştuk, onlar çocuklarına kavuştular. Benim ailelerden isteğim, maddiyat değil onlara daha özverili şekilde bundan sonra sahip çıkmalarını istiyorum” dedi.

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