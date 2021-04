3 çocuğunu öldüren anneye 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "Çocuklarını kasten öldürme" suçundan 3 defa ağırlaştırılmış hapis istemiyle yargılanan Selma C, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Selma C’nin eşi Cabbar C'nin katılmadığı duruşmada tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın "Çocuklarını kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme Başkanı, dava ile ilgili araştırılacak başka husus olmaması nedeniyle taraflara son savunmalarını sordu.



Sanık Selma C, son savunmasında çocuklarını öldürdüğü için çok pişman olduğunu söyledi.



Eşi ve eşinin ailesi tarafından sistematik olarak eziyete ve işkenceye maruz kaldığı için psikolojisinin bozulduğunu öne süren Selma C, "Eşimi, bana uyguladığı şiddet nedeniyle jandarmaya şikayet ettim. Ancak daha sonra çocuklarımı elimden alırlar, yuvam bozulur diye şikayetimi geri aldım. Çok pişmanım. İntihar etmek istedim. Keşke çocuklarımın yerine ben ölseydim. Yaşadıklarımdan dolayı yaptım, yaşadıklarımı kaldıramadım, keyfi olarak yapmadım. Gerçekten isteyerek çocuklarımı öldürmedim. Ben çocuklarını öldürecek biri değilim. Ben cani anne değilim." dedi.



Sanığın eşi Cabbar C'nin avukatı da sanığın çocuklarını yaş sırasına göre öldürdüğünü ve cinayetleri tasarladığını belirti.



Sanığın avukatı ise müvekkilinin akıl sağlığının incelenmesi için yeniden rapor alınmasını talep etti.



Sanık avukatının talebini reddeden mahkeme heyeti, sanık Selma C'yi 3 çocuğunu öldürmek suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum etti. Verilen hapis cezasında indirim yapılmadı.



OLAY



Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Selma C, 21 Ekim 2018'de, düğüne gitme yüzünden kayınbabası ile tartışması ve eşinin de kayınbabasına destek çıkması üzerine pencereleri kapatıp kapıları kilitleyerek evin koridorunda sırasıyla 3 yaşındaki oğlu Mahmut, 7 yaşındaki kızı Semanur ve 9 yaşındaki Mehmet Emin'i bıçakla öldürmüş, ardından da bileklerini keserek intihar girişiminde bulunmuştu. ​​​​​​​