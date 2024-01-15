3 çocuk annesi Burcu, 17 bıçak darbesiyle öldürüldü

Gezersoy, "Kızım akşam yatakları kurmaya gitmiş. Yatakları kurduğu esnada eğilince birlikte yaşadığı kişi 17 yerini bıçaklamış. Benim ciğerim yandı, hiçbir ananın yüreği benim gibi yanmasın. Böyle katillere hiçbir anne baba çocuklarını teslim etmesin.'' dedi.



Adli Tıp'taki işlemlerin ardından annesi Zale Gezersoy'a teslim edilen Burcu Gezersoy'un cenazesi defnedilmek üzere Uşak'a götürüldü.

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