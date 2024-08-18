3 çocuk annesi kadın erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan erkek arkadaşı, çığkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 çocuk annesi kadın erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta ikamet eden 3 çocuk annesi Nuhbe Yılmaz evinde ölü bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu genç kadını öldürdüğü iddasıyla C.Y.E. isimli erkek arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

3 çocuk annesi kadın erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - 1

GERİYE SÖYLEDİĞİ ŞARKILAR KALDI

Öte yandan hayatını kaybeden Nuhbe Yılmaz'dan geriye sosyal medya hesabına yüklediği şarkıları kaldı. Yılmaz'ın görüntülerde popüler şarkıları kendi yorumuyla seslendirdiği görüldü.

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TÜRKİYE HABERLERİ

Tamir için verilen aracı parçaladı, bagajda yakalandı

Tamir için verilen aracı parçaladı, bagajda yakalandı

Dereye uçan motosikletli turist öldü

Dereye uçan motosikletli turist öldü

Kağıthane'de Filistinli iş adamına susturuculu silahla suikast: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Kağıthane'de Filistinli iş adamına susturuculu silahla suikast: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Muğla'daki yangınlar üreticiyi de vurdu

Muğla'daki yangınlar üreticiyi de vurdu

Hamas'tan Türkiye'ye bilgilendirme: ABD müzakerelere ilişkin pembe tablo çiziyor

Hamas'tan Türkiye'ye bilgilendirme: ABD müzakerelere ilişkin pembe tablo çiziyor

Hatay'da 25 yaşındaki genç serinlenmek için girdiği gölette boğuldu

Hatay'da 25 yaşındaki genç serinlenmek için girdiği gölette boğuldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...