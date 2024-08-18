3 çocuk annesi kadın erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta ikamet eden 3 çocuk annesi Nuhbe Yılmaz evinde ölü bulundu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu genç kadını öldürdüğü iddasıyla C.Y.E. isimli erkek arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.