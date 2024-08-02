3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu: 3 kişi gözaltına alındı

Gözaltındaki Müge E'nin (34) eşi Mehmet Ali E. (36) ve arkadaşları F.Y. (33), S.S. (42) ve A.K'nin (22) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Ölü bulunan Müge E'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alındı.



Cenaze, Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verildi.



NE OLMUŞTU?

Karahisar Mahallesi Hanımlar Sokak'ta, 31 Temmuz'da Müge E. evinde ölü bulunmuş, araçla buradan ayrıldığı belirlenen F.Y, S.S. ve A.K. yakalanmıştı.

Jandarma yürüttüğü çalışma sonucu evde bulunamayan Müge E'nin eşi Mehmet Ali E'yi de gözaltına almıştı.

Zanlı ilk ifadesinde eşini, kendisini cezaevinde bulunduğu sırada aldattığı için darp ettiğini kabul etmişti.

