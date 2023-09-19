3 doktora saldıran 4 hasta yakını tutuklandı

Şanlıurfa'da Mehmet Akif İnan Hastanesi Acil Servis Polikliniği'ne gelen bazı hasta yakınları, buradaki 3 doktorla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 3 doktor, hasta yakınları tarafından dövüldü.



Kavga, hastane polisi ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sona erdi.



Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Doktorlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen saldırganlardan Ahmet Günak, Harun Günak, Samet Günak ve Ramazan Günak tutuklandı.

Nöbetçi hakimlik şüphelilerden Özhan B. ile hasta olarak hastaneye giden ve olaya karıştığı belirlenen Bünyamin G.'yi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

VALİ ŞILDAK'TAN KINAMA



Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görevli doktorlarımıza yapılan saldırıyı esefle kınıyor, kıymetli doktorlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şüpheliler yakalanarak gerekli adli süreç başlatılmış olup olayı yakından takip ediyorum." ifadesini kullandı.