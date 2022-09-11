3 gün önce kaybolmuştu: 4 yaşındaki Ömer Halis'ten acı haber

Şanlıurfa Haliliye'de 3 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Ömer Halis Polat'ın cansız bedeni bulundu. Kanalet içerisinde bulunan Ömer Halis'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.09.2022 - 20:47 | Son Güncelleme : 11.09.2022 - 20:48

3 gün önce kaybolmuştu: 4 yaşındaki Ömer Halis'ten acı haber

'nın Haliliye ilçesinde 3 gün önce kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi kanalette bulundu.

Köseköy Mahallesi'nde evlerinin bulunduğu bölgede oynarken kaybolan Ömer Halis Polat'ı arama çalışmalarını AFAD, İHH ve jandarma ekipleri, dron ve arama kurtarma köpeği yardımıyla sürdürdü.

3 gün önce kaybolmuştu: 4 yaşındaki Ömer Halis'ten acı haber - 1

Ekipler, yapılan çalışmalar sonrasında çocuğun cansız bedenini kırsal Kuruyer Mahallesi'nde kanalet içerisinde buldu.

Jandarma ekipleri bölgede inceleme yaparken, çocuğun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haliliye ilçesinde 8 Eylül akşamı kaybolan 4 yaşındaki çocuğa ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek yardım talebinde bulunmuştu. Bölgeye gelen jandarma, AFAD ve dalgıç polis ekipleri çocuğu arama çalışması başlatmıştı.

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