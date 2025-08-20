3 günde 6 bisiklet çaldı: Çocuk hırsız tutuklandı

Adana'da 3 günde girdiği birçok apartmandan bisiklet çalan 14 yaşındaki hırsız yakalandı.

Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

Sokakta yürüyen 14 yaşındaki A.M., otomobilin geçiş yapması ile açılan site kapısından içeri girdi. Bahçede bir süre keşif yapan A.M., bloklardan birinin altındaki bisiklet alanına girdi.

Bisikletlerden birine binerek çalan şüpheli, daha sonra site kapısından çıktı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Çocuğunun bisikletinin çalındığını fark eden Nihat B., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

SOKAKTA YÜRÜRKEN YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti.

Ayrıca şüphelinin, 3 gün içerisinde farklı apartmanlardan 5 bisiklet daha çaldığı belirlendi.

Polis, şüpheliyi Yüreğir ilçesinde sokakta yürürken yakaladı. Emniyete götürülen A.M., sorgusunda, "Bisikletleri çalıp, sattım." dedi.

Adliyeye sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

