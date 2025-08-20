3 günde 6 bisiklet çaldı: Çocuk hırsız tutuklandı

Çocuğunun bisikletinin çalındığını fark eden Nihat B., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Sokakta yürüyen 14 yaşındaki A.M., otomobilin geçiş yapması ile açılan site kapısından içeri girdi. Bahçede bir süre keşif yapan A.M., bloklardan birinin altındaki bisiklet alanına girdi.

SOKAKTA YÜRÜRKEN YAKALANDI



Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti.

Ayrıca şüphelinin, 3 gün içerisinde farklı apartmanlardan 5 bisiklet daha çaldığı belirlendi.

Polis, şüpheliyi Yüreğir ilçesinde sokakta yürürken yakaladı. Emniyete götürülen A.M., sorgusunda, "Bisikletleri çalıp, sattım." dedi.

Adliyeye sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.