3 günde 6 bisiklet çaldı: Çocuk hırsız tutuklandı
Adana'da 3 günde girdiği birçok apartmandan bisiklet çalan 14 yaşındaki hırsız yakalandı.
Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir sitede hırsızlık meydana geldi.
Sokakta yürüyen 14 yaşındaki A.M., otomobilin geçiş yapması ile açılan site kapısından içeri girdi. Bahçede bir süre keşif yapan A.M., bloklardan birinin altındaki bisiklet alanına girdi.
Bisikletlerden birine binerek çalan şüpheli, daha sonra site kapısından çıktı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Çocuğunun bisikletinin çalındığını fark eden Nihat B., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.
SOKAKTA YÜRÜRKEN YAKALANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti.
Ayrıca şüphelinin, 3 gün içerisinde farklı apartmanlardan 5 bisiklet daha çaldığı belirlendi.
Polis, şüpheliyi Yüreğir ilçesinde sokakta yürürken yakaladı. Emniyete götürülen A.M., sorgusunda, "Bisikletleri çalıp, sattım." dedi.
Adliyeye sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Hırsızlık
- Yurt Haber
- Adana Seyhan