3 gündür aranıyordu, kiraladığı evde ölü bulundu

Mardin Kızıltepe'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan Mehmet Çakır’ın ailesi, durumu polise bildirdi.



Bulunması için çalışma başlatan polis, 18 yaşındaki Mehmet Çakır’ın Tepebaşı Mahallesi Şanlıurfa Caddesi’nde bir apartman dairesi kiraladığını belirledi.

Dün akşam saatlerinde adrese giden ekipler kapıyı açan olmayınca çilingirle içeriye girdi. Ekipler Çakır’ı evde hareketsiz buldu.



Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mehmet Çakır’ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Mehmet Çakır’ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

