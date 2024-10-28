3 gündür devam eden Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altında
Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangını kontrol altına alındı.
Yangın, geçen perşembe günü saat 07.45 sıralarında merkez Onikişubat ilçesinin kırsalında bulunan Küçüksır Mahallesi’ndeki ormanda çıktı.
Ormandan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nden bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede yangın bölgesine ulaşan ekipler alevlere müdahale etmeye başladı.
130 personel yangına 6 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 4 iş makinesi 13 hizmet aracı ile müdahale ederken, havadan da 3 helikopter söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yangın, 3'üncü günün sonunda kontrol altına alındı.
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