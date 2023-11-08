3 gündür haber alınamayan kadın, evindeki bazanın altında ölü bulundu

Evinde de arama yapan ekipler, kadına bazanın altında ölü olarak ulaştı.



Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.



Olayla ilgili aralarında kadının eşinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.