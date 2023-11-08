3 gündür haber alınamayan kadın, evindeki bazanın altında ölü bulundu

Çankırı'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan kadın, evindeki bazanın altında ölü bulundu.

3 gündür haber alınamayan kadın, evindeki bazanın altında ölü bulundu

Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı'nda yaşayan evli ve 3 çocuk annesi A.D'den (48) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerince evin yakınlarındaki güvenlik kameraları incelendi, arama köpeği ve dron ile bölgede arama yapıldı.

3 gündür haber alınamayan kadın, evindeki bazanın altında ölü bulundu - 1

Evinde de arama yapan ekipler, kadına bazanın altında ölü olarak ulaştı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili aralarında kadının eşinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

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