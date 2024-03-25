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3 gündür kayıp olan 13 yaşındaki Berat bulundu

Van'ın Başkale ilçesinde 23 Mart'ta kaybolan bedensel engelli 13 yaşındaki Berat, amcasına ait ahırda saman balyaları arasında bulundu.

3 gündür kayıp olan 13 yaşındaki Berat bulundu

'ın Başkale ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Eşmepınar Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Berat Ş. (13), 23 Mart Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında evinin bahçesine çıktıktan sonra kayboldu.

Durumu fark eden aile, jandarmaya haber verdi. Berat'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

AMCASININ AHIRINDA BULUNDU

13 yaşındaki Berat, bugün saat 10.00 sıralarında amcasına ait ahırda saman balyaları arasında bulundu.

Yarı baygın haldeki çocuk, tedavisi için Eşmepınar Mahallesi'ndeki sağlık merkezine götürüldü.

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