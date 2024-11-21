3 gündür kayıp olan adamdan kötü haber

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan Ayana Tepesi kayalık alanında 3 gündür kayıp olan bir kişi ölü olarak bulundu.

3 gündür kayıp olan adamdan kötü haber

Söğütlü mahallesi Ayana Tepesi kayalık alanında öğle saatlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedin 42 yaşındaki Bilal İleli'ye ait olduğunu belirledi.

Ailesinin üç gündür haber alamadığı öğrenilen İleli'nin uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü ifade edilirken, cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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