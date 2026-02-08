3 gündür kayıp olan kadının eşyaları deniz kenarında bulundu

Düzce'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan H.E.'nin yakınları Akçakoca Aşıklar Tepesi'nde arama yaptığı esnada kadının eşyalarını buldu.



Kayıp ihbarının yapılmasının ardından bölgeye sağlık, polis, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi.



3 gündür haber alınamayan kadının eşyalarının bulunduğu bölgede yapılan çalışmalar çerçevesinde denize düşmüş olabileceği değerlendirildi.



Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama çalışması başlatırken, AFAD ekipleri de dron ile arama çalışmalarına başladı. Bölgede bulunan kadının yakınları da ekiplerin çalışmalarını yakından takip ederken, H.E.'nin bulunması için çalışma sürüyor.