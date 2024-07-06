3 gündür kayıp olan yaşlı adamdan acı haber

Rize'nin Pazar ilçesindeki ormanlık alanda 3 gün önce kaybolan 80 yaşındaki İsmet Vardal'ın cansız bedeni bulundu.

3 gündür kayıp olan yaşlı adamdan acı haber

'nin Pazar ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki İsmet Vardal'dan 3 gündür haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine başlatılan arama çalışmaları sırasında İsmet Vardal'ın akrabası olan Osman Vardal, yaş çay bahçesinde çizme buldu.

Aramanın yoğunlaştırıldığı bölgedeki ormanlık alanda İsmet Vardal'ın cesedi bulundu.

Zorlu arazi koşulları nedeniyle sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri, Kaçkar İtfaiye Birliğine ait vinçle olay yerine indirildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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