3 gündür kayıp yaşlı adamdan acı haber: Donmak üzereyken bulundu

İlçede Hayrettin Adıgüzel'in bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra sivil arama kurtarma dernekleri üyelerinin de desteğiyle arama kurtarma ekibi oluşturuldu.

Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Adıgüzel'i bulamayınca jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

YERDE HAREKETSİZ BULUNDU



Ekipler, Hayrettin Adıgüzel'in son olarak otomobille görüldüğü belirtilen Yaylacık Ormanı ve Şahmelek mevkisinde arama yaptı.

Adıgüzel'in otomobili, ormanda çamura saplanmış olarak bulundu. Bölgede çalışmalarını genişleten arama-kurtarma ekipleri, Adıgüzel'i dün Kayı köy yol ayrımı ile Devekayası köyü arasında, otomobilinin bulunduğu noktaya yaklaşık bir kilometre uzaklıkta, yerde hareketsiz buldu.



HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Adıgüzel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ormanda kaldığı sürede vücut ısısı ciddi şekilde düşen Adıgüzel, yoğun bakımda çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.