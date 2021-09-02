3 gündür kayıptı, dere yatağında cansız bedeni bulundu

DHA 02.09.2021 - 17:20
Burdur'da 3 gündür kayıp olan 80 yaşındaki zihinsel engelli Hüseyin Şen'in cansız bedeni bulundu.
Yassıgüme köyünde yalnız yaşayan zihinsel engelli Hüseyin Şen'den, 3 gündür haber alamayan yakınlarının jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmasının ardından çalışma başlatıldı.
Arama çalışmaları sürerken, Yassıgüme köyü üst tarafındaki Karılcak mevkiinde Hüseyin Şen'in cansız bedeni köylüler tarafından dere yatağı içerisinde bulundu.
Savcının incelemesinin ardından Şen'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.