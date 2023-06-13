3 haftada yıldırım kaynaklı 28 orman yangını

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, yıldırım kaynaklı yangınların genelde yaz aylarında yağışlı havalarda ulaşımın olmadığı noktalarda meydana gelen yangınlar olduğunu hatırlattı.



Karabulut, şunları kaydetti:



"Yıldırım kaynaklı yangınlar tek ağaçta başlar ve zamanla yayılma eğilimi gösterir. Ekiplerimiz böyle durumlarda karadan ulaşım olan noktalara ilk müdahale araçları ve arazözlerle müdahale edip söndürürler. Ulaşımın olmadığı noktalarda çıkan yıldırım yangınlarına ise hava araçlarımız müdahalede bulunur."

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