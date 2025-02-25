3 il için için kuvvetli kar yağışı uyarısı!

Genel Müdürlükten yapılan değerlendirmeye göre, kar yağışının bu geceden itibaren Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda yeniden etkili olması ve perşembe günü sabah saatlerine kadar Rize'nin doğusu, Artvin'in merkez ve kuzey ilçeleri ile Ardahan'ın batısında kuvvetli, yer yer yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor.



Ulaşımda aksama, buzlanma, don ve tipi ile çığ riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.