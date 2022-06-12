3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trabzon, Rize ve Gümüşhane'de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle, ani sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.06.2022 - 03:16

3 il için kuvvetli yağış uyarısı

, ve için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, 3 saat süresince Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzey kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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