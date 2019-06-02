Artvin'in Yusufeli, Kırıkkale'nin Keskin ve Denizli'nin Honaz ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde seçim yenilendi.

Honaz

Keskin'de Halk Eğitim Merkezi salonundaki 1021 numaralı sandıkta kavga çıktı. Sandık başkanı, okuma yazma bilmeyen yaşlı bir kadının yanındaki refakatçiye izin vermedi.



Tartışmanın büyümesi üzerine sandık görevlileri, müşahitler ve seçmenler arasında arbede yaşandı.



Yusufeli

Yusufeli, Keskin ve Honaz'da kısıtlı seçmenlerin oy kullanması, Kesmetepe beldesinde de mükerrer oy tespit edilmesi üzerine seçim iptal edilmişti.



Üç ilçe ve bir beldede oy verme işlemi saat 17.00'de son bulacak.

Keskin

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 27 Mart'ta aldığı Mahalli İdareler Ara Seçimleri'nin 2 Haziran'da yapılması kararı gereği yeni kurulan köylerle mahalle iken köy statüsüne dönüşen yerleşim birimlerinde ve herhangi bir nedenle organları boşalan köy ve mahallelerde veya 31 Mart 2019 tarihinde seçimi yapılamamış beldeler ile köy ve mahallelerde de sandık kuruldu.



YSK tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edildiği İstanbul'da 23 Haziran'da, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde 21 Temmuz'da, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde ise 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılacak.



Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesi

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