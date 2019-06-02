Artvin'in Yusufeli, Kırıkkale'nin Keskin ve Denizli'nin Honaz ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde bugün seçim yapılacak.
Yusufeli, Keskin ve Honaz'da kısıtlı seçmenlerin oy kullanması, Kesmetepe beldesinde de mükerrer oy tespit edilmesi üzerine seçim iptal edilmişti.
Yusufeli'nde seçim 7-16, diğer yerlerde 8-17 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde 21 Temmuz'da, Adıyaman Besni Suvarlı beldesinde ise 4 Ağustos'ta yenileme seçimi yapılacak.
3 ilçe ve bir beldede bugün seçim var
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Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart sonuçlarını iptal ettiği yerlerde yenileme seçimi yapılacak.
Artvin'in Yusufeli, Kırıkkale'nin Keskin ve Denizli'nin Honaz ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde bugün seçim yapılacak.