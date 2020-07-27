3 ilde bin 170 personelle operasyon

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı'nca Ağrı, Iğdır ve Kars'ta bin 170 personelin katılımıyla Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı.

NTV Haber 27.07.2020 - 10:45 | Son Güncelleme : 27.07.2020 - 11:11

3 ilde bin 170 personelle operasyon

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İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı-Iğdır-Kars İllerinde “YILDIRIM-3 AĞRI DAĞI” Operasyonu başlatıldığını duyurdu. 

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.170 personel [(86) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen yıldırım operasyonları, halkımızın desteği ile inançı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir."

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