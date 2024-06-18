3 ilde bunaltıcı sıcak vatandaşlara zor anlar yaşattı! Cadde ve sokaklar boş kaldı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.Kurban Bayramı'nın 3. gününde Edirne'de hava sıcaklığı 35 dereceye ulaştı.

3 ilde bunaltıcı sıcak vatandaşlara zor anlar yaşattı! Cadde ve sokaklar boş kaldı

Serinlemek amacıyla parklar ve gölge yerlerde vakit geçiren vatandaşlar, sıcak havadan şapka, güneş gözlüğü ve şemsiyeyle korunmaya çalıştı.

Aşırı sahipsiz hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

Sahipsiz köpekler gölge alanlardan kuşlar ise süs havuzlarının başından ayrılmıyor.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

Kırklareli'nde de hava sıcaklığı 31 derece ölçülürken, cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.

Sıcak nedeniyle kentteki yaya ve araç trafiğinin sakin olduğu gözlendi.

Tekirdağ'da ise dışarıda olan vatandaşlar sıcak havadan etkilenmemek için park ve bahçeler ile gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.

Bazı vatandaşlar kapalı alanları tercih ederken, bazıları da denize girerek serinliyor.

Jandarma ve emniyet ekipleri ise anonslarla sahildeki vatandaşları boğulma ve hırsızlık olaylarına karşı uyarıyor.

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