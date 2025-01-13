3 ilde DAEŞ operasyonu; 13 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün Manisa merkezli Adana ve İzmir'de DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği 'Gürz-38' operasyonlarında 23 şüphelinin yakalandığını belirtti.



Yerlikaya, şüphelilerin DAEŞ terör örgütü içinde faaliyette bulundukları ve örgüt adına silah temin ederek, eylem arayışında olduklarının tespit edildiğini kaydetti.



Şüphelilerden 13'ünün tutuklandığını, 10'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini ifade eden Yerlikaya, "Tüm terör odaklarına karşı 'Terörü kaynağında yok etme' stratejimizle; emniyetimiz, jandarmamız ve istihbarat birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.