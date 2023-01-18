3 ilde DAEŞ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara merkezli 3 ildeki DAEŞ operasyonunda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

3 ilde DAEŞ operasyonu: 9 gözaltı
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merkezli 3 ilde terör örgütü 'e yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliden 9'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Suçları Bürosu koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, Suriye'de bulundukları dönemde terör örgütü DAEŞ mensubu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 10 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon kapsamında, Ankara'da 5, İstanbul'da 3, Adana'da ise 1 kişi olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği, firari 1 kişinin yakalaması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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