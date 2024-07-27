3 ilde denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Karasu, Kocaali, Kaynarca ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girmek yasaklandı.

3 ilde denize girmek yasaklandı

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve şartları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

SAKARYA

'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.



Akçakoca ilçesinde elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları ikaz ediyor.

Öte yandan Akçakoca Kaymakamlığı sel, su baskını, taşkın ve heyelan riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Dijital mesleklere yoğun talep

TÜRKİYE HABERLERİ

Özel: Kavga etmek için değil yüz güldürmek için geliyoruz

Özel: Kavga etmek için değil yüz güldürmek için geliyoruz

Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Taksiden inip rastgele ateş açtı

Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Taksiden inip rastgele ateş açtı

Trabzon’da şiddetli yağış heyelanlara neden oldu

Trabzon’da şiddetli yağış heyelanlara neden oldu

10 yaşındaki Celil, serinlemek için girdiği çayda boğuldu

10 yaşındaki Celil, serinlemek için girdiği çayda boğuldu

Şişli Belediye Başkanı Şahan'dan borç açıklaması

Şişli Belediye Başkanı Şahan'dan borç açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye borçları açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye borçları açıklaması

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...