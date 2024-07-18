3 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda ByLock kullanan ve bu içeriklerde isimleri geçen, Bank Asya'da artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

3 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanan ve bu içeriklerde isimleri geçen, Bank Asya'da artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, İzmir'in Tire ilçesi ile Gaziantep ve Yalova illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İki bardak nar suyuna bin 200 lira! Turiste parası iade edildi

TÜRKİYE HABERLERİ

Özel: Türkiye orta gelir tuzağına sıkışmış durumda

Özel: Türkiye orta gelir tuzağına sıkışmış durumda

Akraba kavgası Küçükçekmece'yi karıştırdı: 21 gözaltı

Akraba kavgası Küçükçekmece'yi karıştırdı: 21 gözaltı

Evin bahçesine giren pitbull, paniğe neden oldu

Evin bahçesine giren pitbull, paniğe neden oldu

Dini değerlere saldıran kişi gözaltında

Dini değerlere saldıran kişi gözaltında

Minibüs üzerinde tehlikeli yolculuk

Minibüs üzerinde tehlikeli yolculuk

Emeklilerin öğrenci yurtlarında ücretsiz tatili başladı

Emeklilerin öğrenci yurtlarında ücretsiz tatili başladı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...