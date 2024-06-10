3 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Adana’nın Feke, İzmir’in Bergama ve Tokat’ın Niksar ilçelerinde orman yangını çıktı. Adana ve Tokat’taki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. İzmir’deki yangın ise kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor.

3 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

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, ve Tokat'ta çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Adana’nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan , havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Konakkuran mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme uçağı, helikopter ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

3 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 1

BERGAMA’DAKİ KONTROL ALTINA ALINDI

’in Bergama ilçesindeki kontrol altına alındı.

Bozyerler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz ile ekipler sevk edildi.

Alevler, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

3 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 2

TOKAT'TA YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Ustahasan köyü ormanlık alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü ve geniş bir alana yayıldı.

ihbarının alınmasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ve Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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