3 ilde Ponzi operasyonu: 8 gözaltı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden para görselleri ile bahis kazanma algısı yaratarak, ilan, duyurular ve sahte yorumlarla ikna ettikleri mağdurlar adına sözde yasa dışı bahis oynayan, vatandaşları "limitsiz kazanç" vaadiyle dolandıranlara yönelik çalışma başlatıldı.



2 ay süren teknik takip ve dinleme sonucu Diyarbakır, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen "Limit Operasyonu"nda "Ponzi yöntemiyle" dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 8 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, cep telefonları, hard diskler, sim kartlar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.



Şüphelilerin 17 ayrı suç işledikleri, haksız kazançları farklı hesaplara yatırıp havale ederek "türbülans" adını verdikleri yöntemle izlerini kaybettirdikleri, bu şekilde 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.



Farklı kişiler, farklı hesaplara yatırılan parayı çekerken ATM'lerin güvenlik kamerasına da yansıdı.



Soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



PONZİ YÖNTEMİ



ABD tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından birinin faili Charles Ponzi'den ismini alan yöntemde dolandırıcılar, yüksek kar getiren iş varmış gibi göstererek sisteme üye topluyor.



Oluşturulan şemaya göre eski üyelere, yeni üyelerin parasıyla ödeme yapılarak bir süre sistemin devamı sağlanıyor. Yeni üye bulunamadığında ise sistem çöküyor.