3 ilde tefeci operasyonu: Siyasilerin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltında

Muğla merkezli 3 ilde polis, tefecilere yönelik eş zamanlı "Huzur" operasyonunu düzenledi. Aralarında Vatan Partisi Muğla İl Başkanı E. A.'nın da yer aldığı 4 şüpheli gözaltına alındı.

3 ilde tefeci operasyonu: Siyasilerin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin yüksek faizle ihtiyaç sahibi vatandaşlar para vererek, gayrimenkullerine el konulduğu bilgisine ulaştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu sabah Muğla, İzmir ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlendi.

'Huzur' adı verilen operasyonda, tefeci çetesi lideri olduğu belirlenen A.F.A.'nın (50) yanı sıra Vatan Partisi Muğla İl Başkanı E. A.(41), kuyumcu M.A.G. (53) ile galerici N.İ. (47) gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda A.F.A.'nın tefecilik yoluyla elde ettiği yüklü miktardaki kazancın, diğer 3 şüpheli üzerinden aklandığına dikkat çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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