3 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik çalışma başlattı.



Şanlıurfa, Mardin ve Elazığ'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu 6 zanlı yakalandı.



Yapılan aramalarda, bir örgütsel doküman, bir laptop, 43 fişek, 2 tabanca şarjörü, 6 cep telefonu, 6 sim kart, 2 flaş bellek, bir hard disk ile 16 CD ele geçirildi.



Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.