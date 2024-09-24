3 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda elektronik materyal ele geçirildi.

3 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik çalışma başlattı.

Şanlıurfa, Mardin ve Elazığ'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu 6 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir örgütsel doküman, bir laptop, 43 fişek, 2 tabanca şarjörü, 6 cep telefonu, 6 sim kart, 2 flaş bellek, bir hard disk ile 16 CD ele geçirildi.

Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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