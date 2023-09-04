3 ilde uyuşturucu operasyonu

İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin düzenlediği operasyonda 202 kilogram muhtelif içerikte uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.



Yerlikaya, 2 şüphelinin yakalandığı operasyonun devamında ise 2 şüphelinin daha yakalandığını ve bunlardan 3'ünün tutuklandığını kaydetti.



Ordu ve Şanlıurfa Narkotik Suçlarla Mücadele müdürlüklerinin düzenledikleri operasyonda da 3 uyuşturucu satıcısının yakalandığı ve 397 kilogram skunk, 10 kilogram da toz esrarın ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizi ve vatandaşlarımızı zehirleyenlere göz açtırmayacağız. Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.



UYUŞTURUCU TACİRLERİNE NEFES ALDIRMIYORUZ❗️



İSTANBUL, ORDU VE ŞANLIURFA’DA NARKOTİK BİRİMLERİMİZİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLARDA 7️⃣ ZEHİR TACİRİ YAKALANDI❗️



❌ #İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda;



2️⃣0️⃣2️⃣ kilo… pic.twitter.com/HIM8OqqAGe — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 4, 2023