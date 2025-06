3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: Yüzlerce tabanca yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen bir grubu takibe aldı.



KOM ekipleri, Konya İl Emniyet Müdürlüğüyle de irtibat kurarak çok sayıda silahın bulunduğu değerlendirilen seyir halindeki TIR'ın peşine düştü.



Bunun üzerine ekipler, plakasını tespit ettikleri TIR'ı Ceyhan ilçesinde durdurarak arama yaptı.



TIR'ın kasasında yüklü traktörü ve tarım aletini inceleyen ekipler, çeşitli yerlere gizlenmiş ruhsatsız 420 tabanca ele geçirdi.

TUTUKLANDILAR



Bunun üzerine TIR'ın sürücüsü H.E. (36) ve yanındaki A.E. (20) gözaltına alındı.



Soruşturma kapsamında bu kişilerle bağlantılı oldukları belirlenen A.E. (22) Şırnak'ta, M.D. (24) ise Şanlıurfa'da gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan TIR sürücüsü H.E. ve yanındaki A.E, "silah ve mühimmat ticareti" suçlamasıyla Ceyhan Adliyesi'ne sevk edildi.



Şüphelilerden A.E. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, H.E. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer iki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.