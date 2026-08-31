3 ili sağanak ve fırtına vurdu

Giresun'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde toprak kaymaları meydana geldi, menfezler taştı.

TAŞKIN UYARISI

Ekipler, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı. Giresun Valiliği de vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları çağrısı yaptı. Açıklamada, dere yatakları ile taşkın riski bulunan bölgelerden uzak durulması ve tedbirli olunması gerektiği de vurgulandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde de etkili olan sağanak yağış , cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Ulaşımda aksamalar oldu. Başta sahil yolu olmak üzere ara yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatırken, ekiplerin su baskınlarının yaşandığı bölgelerdeki çalışmaları sürüyor.

ELAZIĞ'DA FIRTINA

Elazığ'ın Ağın ilçesinde de fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçede kamp kapanların çadırları uçtu.