3 işçinin öldüğü iskele kazasında 2 tutuklama

Ankara'nın Sincan ilçesinde dış cephe boyası yapılan inşaatta iskelenin kırılması sonucu Çetin Buru (39) ve Volkan Buru (34) kardeşler ile kuzenleri Mertcan Buru'nun (27) hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturmada şüphelilerden 2’si tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 işçinin öldüğü iskele kazasında 2 tutuklama

Törekent Mahallesi'nde önceki gün inşaat halindeki apartmanın dış cephe boyası yapıldığı sırada 12'nci katta bulunan iskele kırıldı. Çöken iskeledeki işçiler Çetin ve Volkan Buru kardeşler ile Mertcan Buru, yere düştü. Çetin ve Volkan Buru olay yerinde, Mertcan Buru da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 3 işçinin cenazesi, dün Sincan Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında iş güvenliği uzmanı, firma yetkilisi ve şantiye şefinin aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şüphelilerden H.Ç. ve L.F., 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı. O.Y. ve F.A. konutu terk etmemek, H.A. ve F.Ş. ise yurt dışı çıkış yasağı ve belirli günlerde imza verme adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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