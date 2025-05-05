3 katlı apartmanda yangın paniği: Binadakiler çatıya çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Can pazarı yaşanan yangında bina sakinleri çatıda kurtarılmayı bekledi.

3 katlı apartmanda yangın paniği: Binadakiler çatıya çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi 3069 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında dün saat 20.30 sıralarında çıktı.

Abdullah G.'ye ait dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Ev sahibi ve apartman sakinleri yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı, ancak başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

3 katlı apartmanda yangın paniği: Binadakiler çatıya çıktı - 1 Yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü.

BİNA SAKİNLERİ ÇATIYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti.

Yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayan apartmandaki bazı kişiler, çatıya çıkarak yangının söndürülmesini bekledi.

ekipleri, yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, giriş kattaki daire tamamen kullanılmaz hale geldi.

Üst katlardaki bazı dairelerde ise duman ve is nedeniyle hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...