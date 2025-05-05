3 katlı apartmanda yangın paniği: Binadakiler çatıya çıktı

Ev sahibi ve apartman sakinleri yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı, ancak başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BİNA SAKİNLERİ ÇATIYA ÇIKTI



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti.



Yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayan apartmandaki bazı kişiler, çatıya çıkarak yangının söndürülmesini bekledi.



İtfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, giriş kattaki daire tamamen kullanılmaz hale geldi.



Üst katlardaki bazı dairelerde ise duman ve is nedeniyle hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.