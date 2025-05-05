3 katlı apartmanda yangın paniği: Binadakiler çatıya çıktı
Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Can pazarı yaşanan yangında bina sakinleri çatıda kurtarılmayı bekledi.
Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi 3069 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında dün saat 20.30 sıralarında yangın çıktı.
Abdullah G.'ye ait dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Ev sahibi ve apartman sakinleri yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı, ancak başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
BİNA SAKİNLERİ ÇATIYA ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti.
Yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayan apartmandaki bazı kişiler, çatıya çıkarak yangının söndürülmesini bekledi.
İtfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, giriş kattaki daire tamamen kullanılmaz hale geldi.
Üst katlardaki bazı dairelerde ise duman ve is nedeniyle hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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