3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Bursa 'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Varışlı Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katındaki evde oyun oynayan Suriye uyruklu Omar Abdulcelil (2), sabah saatlerinde iddiaya göre pencereye tırmandı.

Bu sırada evde uyuyan baba Yasir Abdulcelil, sesleri duyarak uyandı. Oğlunun kanlar içinde yerde yattığını gören Yasir Abdulcelil, Omar'ı mahalledeki Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü.



İlk müdahale sonrası Omar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Omar'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.