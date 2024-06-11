3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın en üst katının penceresinden düşen 2 yaşındaki Omar Abdulcelil ağır yaralandı.

3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Varışlı Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katındaki evde oyun oynayan Suriye uyruklu Omar Abdulcelil (2), sabah saatlerinde iddiaya göre pencereye tırmandı.

Aralık olan pencereyi açan Omar, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.

3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı - 1

Bu sırada evde uyuyan baba Yasir Abdulcelil, sesleri duyarak uyandı. Oğlunun kanlar içinde yerde yattığını gören Yasir Abdulcelil, Omar'ı mahalledeki Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü.

İlk müdahale sonrası Omar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Omar'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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