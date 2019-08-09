3. kattan düşen hostesin sır ölümü: Kaza mı, intihar mı, cinayet mi?

Özel bir havayolu şirketinde hosteslik yapan Özge Birol (23), aynı havayolu şirketinde pilot olarak çalışan M.C.O. (29) ile 5 ay önce ilişki yaşamaya başladı.

Geçen pazar akşamı buluşan çift, Kadıköy’de bir bara gitti. Saat 04.30 sıralarında, Özge Birol’un Pendik’teki evine gittiler. Evde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Birol, 3’üncü katta bulunan dairenin balkonundan aşağı düştü. Birol hayatını kaybederken, dairede bulunan pilot sevgilisi M.C.O. gözaltına alındı.



"BU HAYATI YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Hostes Özge Birol 23 yaşında hayatını kaybetti.

M.C.O. ifadesinde, Özge Birol ile zaman zaman kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını belirterek, “Tartışma sırasında Özge, ‘Ben böyle bir hayatı yaşamak istemiyorum’ diyerek balkona gitti. Korkuluklardan ayağını dışarı atarak atlamaya çalıştı. Hemen müdahale ederek tuttum ve içeri çektim. Ancak tekrar ayağını atarak 3’üncü kattan aşağı kendisini bıraktı” dedi.



TANIK: ERKEK İÇERİ ÇEKMEYE ÇALIŞTI

Görgü tanığı M.T, bir kızın balkon korkuluklarından sarktığını gördüğünü, bir erkeğin kendisini içeri çekmeye çalıştığını belirterek, "Balkondan sarkan kız erkeğin elinden kurtularak kendisini boşluğa bıraktı. Erkek aşağı indi, ilk yardım yapmaya başladı" diye.



Pilot M.C.O, ifadesinin ardından serbest kalırken, Özge Birol’un cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.