3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Bilecik'te 59 yaşındaki Emriye Turan, apartmanın 3. katından düşerek yaşamını yitirdi.
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Bilecik'te İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi'ndeki apartmanın 3. katında yaşayan Emriye Turan (59), henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü.
İhbar üzerine polis ve sağlık sevk edildi. Ağır yaralanan Turan, yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Turan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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