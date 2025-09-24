3 kez uzaklaştırma kararı aldırdı: 4'üncü de katlediledi

Kahramanmaraş'ta eski eşini pompalı tüfekle öldüren sanığın cezası belli oldu.



Olay, 21 Mayıs 2025 tarihinde Yamaçtepe Mahallesi’ndeki özel bir hastanede meydana geldi. Atilla Ayıntaplı, poşet içerisine sakladığı pompalı tüfekle 4 ay önce boşandığı Eser Karaca’nın çalıştığı hastaneye giderek odasına girdi.

"İKİNİZİ DE ÖLDÜRECEĞİM"



Karaca ve Ayıntaplı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı ve bu kavga Karaca'nın arkadaşı da dahil oldu. Atilla Ayıntaplı, Karaca'nın iş arkadaşı Ç.A.’dan dışarı çıkmasını istedi.

Olumsuz cevap alan Ayıntaplı, “İkinizi de öldüreceğim” diyerek poşetten silahını çıkardı.

4’ÜNCÜ UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKTIĞI GÜN ÖLDÜRDÜ



Silahı gören Eser Karaca ve Ç.A. odadan çıkıp kaçmaya başlarken, Ayıntaplı da tüfekle kadınların peşinden koştu. Atilla Ayıntaplı, merdivende yakaladığı Eser Karaca’ya 3 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Ağır yaralanan kadın, çalıştığı hastanenin doktorlarının müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

TUTUKLANDI

Ayıntaplı ise kısa sürede polis tarafından yakalandı ve sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

3 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Eser Karaca’nın daha önce 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Atilla Ayıntaplı hakkında olay günü 4’üncü kez uzaklaştırma kararı çıktığı ancak kendisine tebliğ edilemeden cinayeti işlediği ortaya çıktı.