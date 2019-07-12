Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu TIR şoförü Hüsamettin Karakoç, müşteki sanık ile taraf avukatları katıldı.

Savcının açıkladığı esas hakkındaki mütalaada sanık Karakoç'un, Aras Nehri'nin kenarına iş makinesi bıraktığı, Köprüköy-Horasan kara yolunda Erzurum istikametine dönüş yapmak için toprak araziden çıktığı noktada kavşak bulunmadığından ters yönde yaklaşık 100 metre ilerleyerek kavşağa yöneldiği ve bu esnada Cesim Önder yönetimindeki otomobilin yolda kalan dorseye çarptığı belirtildi.



Çarpmanın şiddetiyle sürücü Öner ile aynı otomobildeki Keji ve Söylemez Öner'in hayatını kaybettiği, sanık Karakoç'un aksine işaret bulunmadıkça "tek yönlü kara yollarında araçları ters yönde sürmek" maddesini ihlal ettiği ve bilirkişi raporuna göre tek kusurlu olduğu kaydedilen mütalaada, Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanılığının raporuna göre de sanığın asli, Öner'in tali kusurlu olduğu bildirildi.



Kazanın oluş şekli, kaza tespit tutanağı, rapor ve tüm dosyalarla değerlendirildiğinde sanık Karakoç'un taksirle neden olduğu kazada "taksirle öldürme" suçundan cezalandırılması ve yaşamını yitirenlerin sayısı ile yakınlarının şikayetçi olması nedeniyle alt sınırdan uzaklaşılması talep edildi.



Ayrıca sanığın hükümle tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.



'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI'

Müşteki Muhammed Öner ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.



Müşteki tarafın avukatı Engin Şahin de mütalaada Karakoç'un bilinçli taksirle hareket ettiğinden söz edildiğini belirterek, "Sanık, müvekkillerimin o yolda seyrettiklerini bilerek o yola girmiştir. Bu nedenle burada kasıt vardır ve bu nedenle sanığın bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan değil, olası kasıtla öldürmek ve yaralamak suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.



Sanık avukatı Fehmi Aksakal ise raporlarda müvekkilinin asli kusurlu bulunmasının nedeninin ters yönde seyretmesi olarak gösterildiğini söyledi.



Dosyadaki belgeler incelendiğinde müvekkilinin ters yönde seyretmediğinin ortaya çıkacağını öne süren Aksakal, şunları kaydetti:



"Karayolları, tarım alanları olduğu ve kavşakların uzun olduğu yerlerde en yakın kavşağa ulaşılması bakımından yan yol yapmıştır ve müvekkilim bu yan yolda ilerlemiştir. Bu nedenle asli kusurlu olduğunun gerekçesi doğru değildir. Müvekkilimin dönüş yaptığı noktada yan yoldan geldiği yönü gösteren ve dönüşe izin veren tabela vardır. Bu husus rapor düzenlenirken ihmal edilmiştir. Müvekkilim dönüş yapıp aracın önemli bir kısmını karşı yola geçirdikten sonra kaza meydana gelmiştir.



Ceza tayin edilirken alt sınırdan ceza verilmesine ve hükümle tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz."



'ÇARPAN ARACIN İBRESİ 160'TA TAKILI KALMIŞ'



Önceki celsede savunma yapan Karakoç, olay günü iş makinesini indirdikten sonra geri dönmek için Karayolları tarafından konulan cebe girdiğini ve dönüş yaptığını savundu.



Dönüş yapmadan önce yolu kontrol ettiğini öne süren Karakoç, şunları dile getirdi:



"Gelen herhangi bir araç yoktu. Dönüş yapmaya başladığımda soldan araç geldiğini gördüm, aracın çarpmaması için kendi aracımı biraz hızlandırdım ancak başarılı olamadım ve araç dorse kısmından vurdu. Araç vurduğu esnada dorsenin bir kısmı yol içinde kalmıştı, boş kalan kısımda bir şeritten daha fazla boşluk vardı. Araç buradan geçebilirdi.



Ayrıca söz konusu yolda hız sınırı 110-120 kilometredir ancak duyduğum kadarıyla çarpan aracın ibresi 160'ta takılı kalmış."

HÜKÜMLÜ TAHLİYE EDİLDİ



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Karakoç'u "taksirle öldürme" suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapse mahkum ederek hükümle tahliyesine karar verdi.

Köprüköy ilçesinde 10 Kasım 2018'de otomobille TIR'ın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralanmıştı.

