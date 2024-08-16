3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesi Türközü Mahallesi 342'nci Cadde üzerinde dün saat 18.30 sıralarında park halindeki plakasız otomobildeki 3 kişi, bir dükkanın önünde duran Samet Aygar'a tabanca ile ateş etti.

Şüpheliler araçla kaçarken, Aygar gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aygar, kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemede bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekibi, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Samet Aygar'ın cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alındı. Aygar'ın cenazesi, öğle vakti Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

