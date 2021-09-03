3 kızını öldüren imam cezaevinde intihara kalkıştı

Trabzon'da salı günü küçük yaştaki 3 kızını katleden imam Emre Göktaş, cezaevinde yaşamına son vermeye çalıştı. Yaralanan Göktaş hastaneye kaldırıldı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 03.09.2021 - 04:52

3 kızını öldüren imam cezaevinde intihara kalkıştı

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Trabzon'un Of ilçesinde 3 kızını silahla vurarak öldüren imam Emre Göktaş, cezaevinde intihara kalkıştı.

36 yaşındaki Göktaş; Bahçecik E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki hücresinde bileklerini kesmeye çalıştı. Durumu fark eden gardiyanlar, sağlık ekiplerine haber verdi.

Göktaş, ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Göktaş'ın sağlık durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

Of ilçesine bağlı Uluağaç köyündeki imam olarak görev yapan Emre Göktaş salı günü 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kızlarını öldürmüştü.

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