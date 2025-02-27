3 mahkemeden CHP Kurultay'ı kararı

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.



38. Olağan Kurultayı'na ihtiyati tedbir talebiyle açılan davaların tamamı reddedildi.



Kararı CHP'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından duyurdu.



Çiftçi, "Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyım atanması için mahkeme kapılarında dolaşanlar umduklarını bulamadı" dedi. Çiftçi, "Üç mahkeme de ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceğini, dava dilekçeleri incelendiğinde davacıların iddialarının yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya konmadığına karar vermiştir." ifadesini kullandı.

ŞAİBE SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR



Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kurultayda şaibe olduğuna ilişkin iddiaları incelemek üzere yürüttüğü soruşturma devam ediyor.